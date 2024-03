Palermo-Lommel, Garry: «Per noi è stato un privilegio affrontare i rosanero»

Ryan Garry ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Palermo nella conferenza stampa post-partita:

«Ci sono stati cinque cartellini gialli, ma non è segno di gara violenta. Sicuramente sono arrivati per ritardo nei contrasti, c’è grande rispetto tra di noi. È stata una gara giocata con lo spirito giusto. Sfortunatamente non ho potuto visitare la città, ma lo staff e i giocatori sì. Hanno visitato il museo e lo stadio. Parte dello staff procederà il soggiorno qui e vedranno altre cose. Sapevamo della grande tradizione che accompagna la storia del Palermo, anche l’impatto visivo entrando dal tunnel dello stadio. Il panorama è bellissimo e l’atmosfera è speciale. Per noi è stato un privilegio affrontare il Palermo. Quali giocatori rimarranno altri giorni in città? Due dei giocatori che hanno giocato oggi e il terzo portiere, ma con le loro famiglie, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il clima qui è molto bello».