Palermo-Lommel, Garry: «I rosanero faranno un ottimo finale di campionato»

Ryan Garry ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Palermo nella conferenza stampa post-partita:

«Sono stati tre giorni molto produttivi, ringrazio lo staff per l’accoglienza, le strutture che ci hanno accolto sono stati al di là delle nostre aspettative. Un’esperienza che ci lascia ottimi spunti per il nostro campionato. Che impressione abbiamo avuto del Palermo? Ottima impressione della squadra, è di alto livello. Per noi è stata una gara competitiva. Il Palermo ha ottime individualità, faccio loro gli auguri per le ultime giornate che restano. Sono fiducioso, il Palermo farà un ottimo finale di campionato».