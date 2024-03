Palermo-Lommel, Corini: «Stiamo lavorando per consolidare l’assetto difensivo»

Eugenio Corini ha commentato in conferenza stampa la vittoria in amichevole del Palermo contro il Lommel:

«É stata una gara vera, lo certificano le ammonizioni e l’intensità, è quello che volevo dopo una settimana di lavoro. Dal punto di vista tattico abbiamo lavorato sulle cose che conosciamo, soprattutto in difesa avendo pochi giocatori a disposizione. Con lo staff stiamo lavorando per capire cosa fare per consolidare l’assetto difensivo. La settimana prossima ci permetterà di lavorare sulle alternative e sulla copertura dei difensori. Cerco alternative e sicuramente visto che dobbiamo lavorarci mi riservo il fatto di provarci e capire. Non è stato possibile provare cose che avevo in testa vista la mancanza di qualche giocatore. Devo trovare l’equilibrio fondamentale per preservare la linea difensiva».