Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Leonardo Mancuso ha rilasciato le seguenti parole dopo la sconfitta contro il Lecco:

«Dispiace aver perso soprattutto per i nostri tifosi che ieri sono venuti in numerosi e quindi questo ci dispiace, stiamo già pensando al futuro per dargli le gioie che meritano. Già oggi siamo riuniti al centro sportivo per lavorare insieme, c’è poco tempo per elaborare le cose, sabato si gioca contro la Sampdoria. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra forte che è retrocessa e che vuole fare un campionato di un certo tipo ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e ci prepareremo al meglio per affrontare questa sfida».