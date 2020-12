I lavori di manutenzione straordinaria al “Velodromo” di Palermo sono ancora fermi.

L’impianto sportivo continua ad essere un cantiere, nonostante da mesi vengano annunciati progressi nei lavori. Un intervento di manutenzione straordinaria che prevede, tra l’altro, il rifacimento del campo di gioco, con la collocazione del manto di erba sintetica.





Cesare Mattaliano. Il consigliere di Più Europa, presidente della Commissione Garanzia e Trasparenza, circa due mesi fa, aveva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del cantiere, constatando il blocco dell’avanzamento dei lavori.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione lo stadio “Paolo Borsellino” dovrebbe diventare un impianto polivalente. Volontà ribadita lo scorso 7 dicembre in un atto d’indirizzo sottoscritto dall’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. “Ci voleva un atto d’indirizzo dell’Amministrazione per capire cosa fare del Velodromo, anche in vista dell’utilizzo del materiale già presente nella struttura. L’atto è finalmente arrivato lo scorso 7 dicembre – racconta Mattaliano -. L’assessore Petralia ha fatto sapere che l’intento è creare un impianto polivalente in cui realizzare quattro discipline“.

Petralia ha identificato il Velodromo come impianto in grado di sostenere contemporaneamente sport quali calcio, football americano, rugby e cricket. Inoltre, l’assessore comunale auspica la riparazione della pista di ciclismo, in modo da poterne consentire la fruizione di tale sport.

“Ci sta che vuoi fare una diversificazione di attività sportive, ma questo cozzerebbe con uno dei motivi per il quale il collaudo, da parte della LND, non è andato a buon fine“, chiarisce il presidente della commissione Trasparenza.