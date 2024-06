Palermo, l’aggressione omofoba in centro: scatta Daspo Willy per 7 giovani

Come scrive “QDS.it” il Questore di Palermo ha emesso il Daspo Willy nei confronti di 7 giovani palermitani, ritenuti responsabili dell’aggressione perpetrata in pieno centro ai danni di alcuni giovani, provocando loro lesioni e contusioni.

Il Daspo Willy è una disposizione normativa italiana usata per prevenire ulteriori episodi di violenza, particolarmente in casi di aggressioni con connotazioni di odio, come sembra essere questo, dato il contesto degli insulti omofobi riportati.

Questo episodio di violenza, che ha avuto luogo nella centrale piazza Marchese Di Regalmici a Palermo, non solo ha causato danni fisici alle vittime ma ha anche inciso negativamente sulla sicurezza e sull’atmosfera della comunità. L’ulteriore reato commesso dai responsabili, l’irruzione e il furto nel Mini Market vicino, aggiunge un ulteriore strato di preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Il Daspo Willy, applicato in questo caso, serve a sottolineare l’importanza di affrontare e condannare tali comportamenti, cercando di garantire che i responsabili non possano frequentare determinati luoghi pubblici dove potrebbero rappresentare una minaccia. È fondamentale che la comunità, insieme alle forze dell’ordine, lavori per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti, specialmente per coloro che potrebbero sentirsi vulnerabili a causa della loro identità.