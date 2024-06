Incendi di rifiuti a Palermo: intervengono i pompieri

Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco – riporta IlSicilia.it – sono intervenuti per spegnere i roghi in via Castellana, in via Ernesto Tricomi a due passi dall’ospedale Civico, e in via Antonio Marinuzzi, nel quartiere Oreto.

In alcune zone della città la raccolta non viene eseguita costantemente, causando così il formarsi di discariche attorno ai cassonetti che a volte vengono incendiate dai residenti. Nei giorni scorsi altri roghi si sono verificati in via Amilcare Barca, in via Messina Marine nei quartieri Brancaccio e Montepellegrino.