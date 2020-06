«Aspettiamo di sapere chi sarà l’allenatore della prossima stagione. La voglia di continuare a far parte di un progetto così importante c’è tutta, soprattutto per lui che è stato il capocannoniere del Palermo dell’ultima annata. Non dipende da noi: se il club rosanero chiamerà saremo pronti a dire sì. Altrimenti ci guarderemo intorno e sceglieremo un altro club blasonato dopo Cesena e Palermo». Queste le parole dell’agente di Ricciardo Maurizio Casilli, intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”.