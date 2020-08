Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Palermo, esponente di +Europa ha parlato ha parlato del caos legato alla situazione della Ztl in città. Di seguito le sue parole riportate da “Ilsicilia.it”: “Oggi in Aula avremmo dovuto affrontare il tema complesso della mobilità e del rispetto della nostra mozione per lo stop a Ztl e zone blu alla presenza del Sindaco e della giunta. Con una nota di poche ore prima il Sindaco ha disertato l’incontro rendendosi disponibile soltanto dopo ferragosto. Un comportamento davvero irrispettoso, irriverente, menefreghista e dittatoriale. Sopratutto perché la modalità di riunione da remoto rendono compatibile la connessione è la presenza da qualsiasi posto, anche da quello di vacanza. Riteniamo grave la disapplicazione della volontà del consiglio comunale. Molti cittadini sono convinti che il voto della mia mozione abbia determinato il ritiro delle ordinanze Ztl e zone blu che il Sindaco, invece, ad oggi disattende, creando così confusione. Centinaia, infatti, sono state le multe elevate in queste ore a cittadini incolpevoli di questo scontro istituzionale in corso. Il caos regna sovrano a Palermo e la disaffezione è crescente. Immaginare altri 2 anni di questa gestione appare difficile e sebbene ogni amministrazione si il frutto della volontà popolare che la esprime, chiamando a corresponsabilità molti elettori oggi delusi e pentiti, credo che lo sforzo dei prossimi mesi debba essere concentrato nel tentativo della conclusione anticipata di questo mandato per ritornare presto al voto”.