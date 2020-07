L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo. Per l’attacco si fanno tanti nomi, tra cui quello di Zan Celar in prestito dalla Roma. Ma, come ama ripetere il direttore Perinetti, in queste categorie servono giocatori d’esperienza perché «provare a vincere è uno stimolo, dover vincere è una responsabilità».