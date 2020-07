L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul talento siciliano Erasmo Mulè. Nei giorni scorsi ha festeggiato il suo primo trofeo alzando la Coppa Italia di Serie C con la Juventus Under 23. Una soddisfazione immensa per il 21enne di Alcamo. Ho iniziato a giocare a pallone da bambino, per strada – racconta il difensore bianconero – entrai per la prima volta in uno stadio con mio padre in occasione di una partita del Palermo. E fu amore a prima vista. Da quel momento il calcio è diventato il mio pane quotidiano. Il mio sogno? Spero di giocare un giorno in Serie A. E di trovare il maggior numero di squadre siciliane. Proprio come quando ero bambino e vedevo il Palermo con mio papà».