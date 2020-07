L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo: «Gli equilibri societari sono importanti se si vuole portare a casa il risultato – dice ancora l’ex dirigente del Palermo – Occorre una società determinata in grado di investire e sperare nel doppio salto di categoria per ammortizzare i costi. L’anno della serie C a Venezia il budget fu molto elevato. A Parma erano da poco arrivati i cinesi e noi ci attrezzammo per competere. Riuscimmo ad allestire una squadra che venne promossa subito in serie B e l’anno dopo disputò anche i play-off per la A. Se riesci a vincere subito, ammortizzi i costi. Altrimenti rischi di sprecare gli sforzi fatti impiegando anni per vincere. Ricordo che nel 2001, con Sergio D’Antoni presidente, riuscimmo a vincere subito il campionato di C1 e salvarci l’anno dopo in B. Se non avessimo vinto il torneo avremmo avuto qualche difficoltà».