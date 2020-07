L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo: «Se il Palermo vuole a tutti costi la promozione diretta già nella prossima stagione, deve allestire una rosa forte e in grado di reggere le pressioni di una piazza così importante. La serie C è un campionato molto particolare dove non è detto che chi spende tanto riesce subito a vincere – spiega il direttore sportivo Perinetti – Ad esempio il Bari, nonostante le numerose risorse a disposizione e la qualità della squadra allestita, è arrivato secondo e dovrà giocare i play-off per sperare nella promozione in B. Servono almeno ventidue calciatori – evidenzia Perinetti – Due per ogni ruolo. E soprattutto non deve esserci troppa differenza tra quelli titolari e le riserve perché, in un campionato lungo e fisicamente dispendioso come quello di C, tutti devono essere in grado di giocare dal primo minuto. Anche la scelta dell’allenatore deve essere chiara: serve un esperto che conosce la categoria».