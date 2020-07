Non c’è l’accordo sul nuovo contratto di servizio con la Rap. E’ questo quanto riportato da “Repubblica – Palermo”. La maggioranza non è riuscita a portare il risultato ad un passo dalla chiusura e adesso la raccolta rifiuti è a rischio. “Fit Cisl Uil trasporti e Filas comunicano che il Consiglio comunale non ha assunto alcuna decisione sul futuro della Rap e dei suoi 1800 lavoratori. Ed è persino mancato il numero legale: non ci sembra affatto un segnale di attenzione e di rispetto verso l’azienda Eni lavoratori. Cominciano le assemblee”.