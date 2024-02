Palermo, la classifica fa “sbrilluccicare” gli occhi

Le colonne odierne de “Il Giornale di Sicilia” si sono soffermate sull’ultimo periodo di grande forma del Palermo.

La sconfitta di Cittadella sembrava aver compromesso l’obbiettivo, ma in seguito al successo contro il Como il cielo è tornato più limpido. Serviva continuità per tornare a sperare e a sognare, il Palermo quando in pochi ci avrebbero scommesso. Tuttavia l’obbiettivo non è ancora raggiunto e basta poco per gettare tutto alle ortiche, seppur oggi la Serie A è distante solo a un punto grazie al pareggio di ieri del Venezia contro il Modena e a quello della Cremonese ad Ascoli.

La classifica fa sbrilluccicare gli occhi, la prestazione di sabato con il Como è balsamo per il cuore e soprattutto conferma che questo Palermo non soffre le dirette concorrenti. Contro i lariani i rosanero hanno totalizzato quattro punti (e potevano essere sei senza l’errore di Marconi nella gara di andata), hanno vinto contro il Venezia e la Cremonese e contro il Parma i tre punti sono stati sfiorati. Dunque, c’è tutto per giocarsi questo lungo sprint alla pari con le altre. A partire da sabato prossimo in casa della Cremonese.