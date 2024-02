Accardi: «Il Palermo può giocarsela per la Serie A»

Giuseppe Accardi è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare di Serie A e anche del Palermo. Il noto agente sportivo ha rilasciato le seguenti parole:

«Rosanero in Serie A? Spero sia l’anno buono: la società ha avuto la forza di andare avanti con Corini quando tutti lo attaccavano. E ora il Palermo può giocarsela. Quanto alla lotta scudetto l’Inter ha un grande vantaggio e la Juventus ha fatto un palso falso che non poteva permetterselo. Quanto al Napoli, ha finito un ciclo dopo il campionato vinto. Deve ricostruire. Non serve cambiare allenatore oggi. O prendi qualcuno per programmare il futuro oppure non ha senso cambiare ancora fino a giugno».