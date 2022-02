Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro la Juve Stabia, Gregorio Luperini ha rilasciato le seguenti parole:

«Venivamo da un filotto positivo per le prestazioni, anche se due pari possono sembrare negativi. Oggi è una grande vittoria di squadra, siamo contenti. Do tutto me stesso e sono felice. Il gol mi manca, ma non è un problema che mi pongo. Sono sicuro che arriveranno. Mi trovo bene sulla trequarti, sto facendo delle buone prestazioni. Mi sono sempre adattato con molta serenità, non importa dove gioco, anche terzino va bene. Pelagotti è un grandissimo portiere, non devo dirlo io. Le critiche gli entrano da un orecchio e gli escono dall’altro. Per me è una follia che ci siano state delle critiche, per me ho fatto delle grandi partite. Ammonizioni? È un mix di errori arbitrali e nostra ingenuità. Dobbiamo essere più furbi ad evitarle».