È terminato il match tra Palermo e Juve Stabia, gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C girone C. Al 90′ il risultato della sfida è di 3-1 grazie alla doppietta di Brunori ai minuti 7′ e 49′ e alla rete di Giron al minuto 25′ per il Palermo e alla rete di Evaco al 96′