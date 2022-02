«Abbiamo assistito alla peggiore partita della mia gestione possiamo salvare solo i primi 25 minuti. Il gol del 2-0 ci ha tagliato le gambe facendoci perdere lucidità, da quel momento purtroppo non abbiamo avuto la forza di riaprire la sfida pur essendoci ritrovati in superiorità numerica. La delusione è immensa, soprattutto se si considera che la terza rete del Palermo è nata da uno schema che avevamo studiato più volte in allenamento e che avremmo dovuto disinnescare con una marcatura preventiva. Vien da sé che il 3-0 incassato dopo appena 4 minuti del secondo tempo abbia di fatto chiuso emotivamente ogni discorso, l’aver cercato nel finale troppe volte la soluzione individuale anziché di squadra ha poi favorito ulteriormente il compito dei nostri avversari. Ora avremo appena 3 giorni per cancellare questa sconfitta, martedì torneremo già in campo contro il Catania». Queste sono state le parole di Stefano Sottili in mixed zone dopo la sconfitta rimediata dalla sua Juve Stabia contro il Palermo.