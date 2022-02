Il Palermo sarà impegnato sabato 12 febbraio al “Renzo Barbera” contro la Juve Stabia alle ore 17.30.

La gara andrà in onda in diretta streaming su Eleven Sports. E’ possibile sottoscrivere un abbonamento al seguente link: CLICCA QUI

Eleven Sports, come ormai noto, è disponibile anche attraverso la piattaforma YouTube, sempre in abbonamento, ma solo fino al 1° Marzo. Da quella data in poi la serie C non sarà più visibile sull’abbonamenti Youtube: CLICCA QUI.