Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Cambio modulo? Una squadra deve sapere cambiare anche a seconda dell’avversario. Parlare di Silipo non mi sembra corretto, dato che abbiamo ancora un allenamento, ma tutti avranno la possibilità di giocare dato che avremo tre partite in una settimana. Silipo è stato bravo quando è entrato a Campobasso, soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché tecnicamente non gli si può dire niente. Lo stesso discorso di Silipo vale per Damiani, non posso dire già ora chi ci sarà perché c’è ancora un allenamento in mezzo e non sarebbe corretto stabilire la formazione adesso. Abbiamo affrontato squadre con cui saremmo dovuti essere superiori. Ma non abbiamo vinto per epdiosi, non per la prestazione. I ragazzi ci hanno messo corsa, foga: abbiamo fatto oltre la media. La tattica della Juve Stabia sarà quella di lanciare lungo, cercando la punta e attaccandoci alle spalle, dato che difendiamo molto alti. Noi quando abbiamo palla non dobbiamo avere la frenesia di cercare subito la profondità, bisogna che i ragazzi giochino in modo più semplice senza rischiare nulla».