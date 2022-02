Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Pochi biglietti venduti per la partita? Noi dobbiamo giocare bene e vincere le partite. Il tifoso è innamorato della squadra e va coinvolto, non solo vincendo ma anche in che modo lo fai. Sta a noi far tornare la gente allo stadio».