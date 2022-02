Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Quando pressiamo dobbiamo avere il concetto sul tempo e lo spazio da coprire. È molto facile da capire, ma in campo questa lettura devi farla in un secondo. Continuerò comunque sulla mia strada e su quello fatto finora. Il Palermo è fatto da bravissimi giocatori, sarebbe troppo facile dire che ci vuole del tempo, io devo fare le cose nell’immediato. Se la squadra cresce nel palleggio credo che il Palermo possa togliersi delle soddisfazioni. Il palleggio l’abbiamo avuto solo un tempo a Messina, ma è fondamentale perché ti permette di respirare e trovare i tempi per attaccare».