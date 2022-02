Come si legge su “Gds.it” una donna lascia la sua auto in un parcheggio e la ritrova capovolta.

L’auto era parcheggiata normalmente, ma evidentemente non stava bene a qualcuno che nel corso della notte ha deciso di capovolgerla. Non è stato dunque un incidente, ma un gesto apparentemente senza spiegazione quello avvenuto in via Mico Geraci nel quartiere Bonagia di Palermo. La vettura è una vecchia Fiat Seicento rossa di proprietà di un’anziana della zona.