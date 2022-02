Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«C’è cuore e passione. A volte bisogna fare come stasera e stringere i denti, poi alla fine ne vieni a capo. Ai ragazzi ho detto che dovevamo giocare una nuova partita: le cose normali che si dicono in queste situazioni. Sui gialli dobbiamo migliorare perché anche in passato ci sono state situazioni spiacevoli».