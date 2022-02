Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Tanti ragazzi oggi si sono sacrificati nella fase di non possesso, una gara straordinaria in un momento particolare dal punto di vista psicologico. L’unico tiro in porta l’abbiamo preso su calcio di rigore. Un grande giocatore. Un ragazzo che se continua a credere nel lavoro quotidiano può fare una grande carriera. Ha dei momenti che lo portano a trovare la porta con facilità. Sull’arbitro meglio non parlare, non diciamo niente e facciamo una figura più bella. Odjer? Non lo so, lo hanno portato all’ospedale subito per vedere che non ci sia niente di grave. Brunori e Soleri insieme? Idea giusta. Ma durante la settimana vedo le partite e so che ho due giocatori importanti. Poi durante le partite nascono altre situazioni. Come Pelagotti: se avessi giocato con Massolo e avesse commesso un errore anche lui lo avrei condizionato in negativo. Soleri è importante in ogni momento ma devo prendere delle decisioni»