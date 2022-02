Intervenuto ai microfoni di “Eleven Sports” l’allenatore della Juve Stabia, Stefano Sottili, ha commentato così la sconfitta contro il Palermo.

«Si salvano solamente i primi 20 minuti. È stata la peggior prestazione in assoluto, abbiamo perso lucidità dopo il 2 – 0 e non abbiamo avuto la forza di riaprire la partita nonostante la superiorità numerica. Il terzo gol poi è arrivato da uno schema loro che conoscevamo, c’era anche una marcatura organizzata, ma non è servita».