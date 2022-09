A seguito della richiesta di Eugenio Corini sul manto erboso del Tenente Onorato (CLICCA QUI per saperne di più), la ditta Maurizio Palumbo si è data da fare per rimettere a nuovo il campo dell’impianto militare rendendo l’erba più corta. La squadra rosanero, infatti, in questi giorni ha svolto i propri allenamenti al Barbera proprio per favorire gli interventi a Boccadifalco.

Ecco una clip pubblicata sui social da Palumbo: