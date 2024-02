Palermo, inizia oggi una delle settimane più importanti della stagione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle preparazione del Palermo in vista del Como.

Inizia ufficialmente da oggi la settimana che porta alla sfida interna contro il Como, in programma sabato pomeriggio alle 16.15. Sarà una settimana molto importante perché il prossimo è un vero e proprio scontro diretto verso quelle che sono le prime due posizioni della classifica della Serie B. Il Como, infatti, attualmente occupa la seconda posizione in classifica distaccato di 3 punti proprio dal Palermo: occasione ghiotta per azzerare lo svantaggio e proiettarsi verso un finale di stagione da protagonisti.

Per far ciò, gli uomini di Corini torneranno in campo al centro sportivo di Torretta nella giornata odierna, provando a capire le condizioni di chi, come Gomes, sabato non è sceso in campo o ha lamentato qualche fastidio fisico. Tra le fila dei rosanero non ci saranno elementi squalificati mentre nel Como mancherà sicuramente Odenthal, che dovrà ancora scontare una giornata di stop. C’è molta curiosità di capire come risponderà il Renzo Barbera alla partita di sabato in termini di biglietti venduti. L’impressione è che allo stadio ci possano essere dei numeri tali da avvicinarsi al record stagionale che il Palermo raggiunse contro lo Spezia e che superò i 29 mila spettatori presenti