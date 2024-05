Palermo, incidente allo zen: muore un motociclista

Un tragico incidente ha colpito oggi il quartiere Zen di Palermo, causando la morte di un uomo. La vittima, che era alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo in via Sandro Pertini per motivi ancora da accertare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, il motociclista è deceduto sul posto a seguito delle ferite riportate.

Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e il magistrato di turno è atteso sul luogo dell’incidente per le indagini preliminari. L’infortunistica stradale sarà incaricata di effettuare i rilievi necessari per determinare le cause esatte del sinistro. Al momento, le generalità e l’età della vittima non sono state rese note.