. L’anziana viveva in casa con una figlia, che è riuscita a mettersi in salvo e che è all’ospedale Civico: ha riportato ustioni di secondo grado. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando i vicini di casa sono stati svegliati dal fumo che aveva invaso le scale e dal calore che proveniva dal pianerottolo.

Dieci le squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio. Tutti i residenti del palazzo sono stati sgomberati in attesa delle verifiche di agibilità. Come riporta “Palermo.repubblica.it”, fra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco c’è il corto circuito dell’impianto elettrico ma anche una sigaretta dimenticata accesa.