Continua la protesta della Rap a Palermo, dal 27 gennaio è stato proclamato lo stato di agitazione.

Secondo quanto riporta “Sky Tg 24”, in diversi quartieri della città sono presenti tonnellate di rifuti. Nella notte alcuni cassonetti sono stati addirittura incendiati. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Villagrazia, in via Troina, in via Papa Sergio I.