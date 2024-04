Palermo: diversi incendi divampati oggi in città e provincia

Nella giornata di oggi sono divampati diversi incendi a Palermo e in provincia. Come riporta Gds.it i vigili del fuoco sono stati impegnati nel capoluogo siciliano, precisamente a Brancaccio, in cortile Chiazzese. Fiamme a Bolognetta, Corleone, Borgetto e Partinico.

A Palazzo Adriano un incendio si è verificato in un negozio di ferramenta e colori, in via Antonino Cassarà. Intervento dei pompieri anche a Termini Imerese per via di un palo dell’illuminazione caduto su un’auto parcheggiata: fortunatamente non ci sono persone ferite.