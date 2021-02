Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha deciso di mettere in vendita il club rosanero. La conferma arriva ai microfoni di “Palermo Today”.

Il presidente ha poi voluto chiarire che non esiste alcuna clausola riguardante la gestione pubblicitaria del Renzo Barbera, di proprietà di Infront per i prossimi 4 anni. Mirri inoltre è disposto a cedere l’intero pacchetto azionario del club di Viale del Fante, infatti ha incaricato la società “Pricewaters Coopers” per cercare acquirenti disposti a comprare il Palermo.