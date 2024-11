Palermo in tv. DAZN lancia una promozione imperdibile per il Black Friday

Il Black Friday porta offerte irresistibili anche per gli appassionati di calcio! Tra le aziende che si distinguono, DAZN, leader nello streaming sportivo, propone promozioni imperdibili per nuovi clienti. Con abbonamenti scontati oltre il 50%, gli amanti dello sport potranno seguire la Serie B, inclusi tutti i match del Palermo, e tanto altro ancora. Le offerte sono valide fino al 24 novembre e riguardano il piano Standard, che consente l’accesso all’intero catalogo della piattaforma con un solo profilo alla volta.

Le offerte DAZN per il Black Friday

Ecco nel dettaglio le promozioni attive durante il Black Friday:

Piano Standard Mensile:

19,90€ al mese per 3 mesi (anziché 44,99€).

Piano Standard Annuale con pagamento dilazionato:

14,90€ al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99€ per i restanti 9 mesi.

Vincolo di permanenza di 12 mesi.

Piano Standard Annuale con pagamento in un’unica soluzione:

259€ per un anno (anziché 359€).

Nessun vincolo di permanenza.

Queste promozioni garantiscono un risparmio significativo per chi desidera seguire ogni emozione della Serie B, delle coppe europee, dei campionati internazionali e molto altro.

Perché scegliere DAZN per seguire la Serie B e il Palermo

Con DAZN, seguire il Palermo e la Serie B è semplicissimo. La piattaforma permette di guardare tutti i match della tua squadra del cuore e offre una copertura completa dello sport mondiale, tra cui Serie A, LaLiga, Europa League e altri eventi esclusivi. L’eccellente qualità video consente di godere delle partite ovunque: a casa sul televisore o in mobilità tramite smartphone, tablet o computer.

Come attivare l’offerta

Approfittare delle promozioni del Black Friday su DAZN è facile:

Vai sul sito ufficiale di DAZN.

Seleziona il piano desiderato tra quelli in offerta.

Completa l’attivazione seguendo le istruzioni.

Le offerte sono riservate ai nuovi clienti: se non sei mai stato abbonato, questo è il momento ideale per iniziare!

Validità delle offerte e scadenza

Le promozioni Black Friday di DAZN saranno disponibili solo fino al 24 novembre 2024. Dopo questa data, i prezzi torneranno al valore standard.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport

Con tariffe a partire da 14,90€ al mese, DAZN si conferma tra le piattaforme più convenienti per lo streaming sportivo. Non perdere l’opportunità di vivere ogni sfida del Palermo in Serie B e di seguire i migliori eventi sportivi a livello mondiale!