Carrarese, Calabro: «Per i giornali eravamo da retrocessione, ma questo gruppo ha qualità»

Ai microfoni di PianetaSerieB.it, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha rilasciato una lunga intervista con la quale ha espresso delle opinioni sulla propria squadra dopo la promozione in cadetteria ottenuta lo scorso giugno:

«Le nostre prime difficoltà reali sono state quelle logistiche: non potevamo allenarci nel nostro stadio, non ci era garantito un quotidiano normale fatto di abitudini, palestra e spogliatoio. Siamo stati bravi a non demoralizzarci, perché eravamo consapevoli che avremmo potuto pagare uno scotto confermando tanti elementi dell’anno precedente. Le prestazioni ci hanno fatto restare positivi. Per noi non è stata una sorpresa questa partenza. Ovvio che per voi addetti ai lavori fosse legittimo immaginare che avremmo incontrato grandi difficoltà e saremmo stati tra le principali candidate alla retrocessione. Noi invece conosciamo la bontà degli elementi a disposizione: Illanes-Coppolaro-Imperiale sono stati un terzetto che l’anno scorso ha fatto molto bene e ci hanno messo nelle condizioni di pensare di puntare su di loro anche per la B. Oliana sta completando bene il reparto e in futuro anche Guarino e Motolese avranno minutaggio perché sono forti. Questo gruppo ha qualità».