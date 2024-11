Calciomercato Brescia: idea Pietrelli per rinforzare il reparto offensivo

Il Brescia guarda in Serie C per rinforzare la rosa nella finestra invernale di calciomercato. Gli uomini di Rolando Maran, infatti, hanno messo gli occhi in casa Feralpisalò per risolvere il problema dei pochi gol realizzati. Secondo Il Giornale di Brescia le “rondinelle” seguono con attenzione Alessandro Pietrelli, esterno offensivo classe 2003 che, al momento, ha messo a referto 4 gol e 3 assist. Il giocatore dei “leoni del Garda” potrebbe dunque essere più di un’idea per il Brescia, intenzionata a puntare sui giovani per rialzare la testa dopo un avvio stagionale turbolento.

