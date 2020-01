Dopo le aspre critiche ricevute a seguito della presentazione della nuova tuta di rappresentanza, il Palermo ha deciso di modificare il prezzo della tuta. Infatti, i tifosi rosanero, così come in occasione della presentazione della nuova maglia, non hanno gradito il prezzo della tuta considerandolo eccessivo e addirittura superiore ad alcune tute di formazioni di Serie A. Inizialmente, la tuta Senior presentava un prezzo di ben 110 euro, mentre quella Junior 100. La società rosa è prontamente intervenuta, dopo poche ore dalla prima presentazione, modificando il prezzo della tuta, stabilendolo ad 85 euro sia per la versione Senior che per la Junior.