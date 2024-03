Palermo, in otto giorni dal paradiso all’inferno

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” sottolinea come le due ultime sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia più il pareggio di Cremona abbiano fatto precipitare il Palermo in classifica.

Negli ultimi otto giorni il Palermo passa dal paradiso all’inferno e torna con le ossa rotte dalla trasferta di Brescia. La sconfitta di sabato spezza probabilmente l’obiettivo promozione diretta. Gli ultimi tre turni di campionato, inoltre, consentono al Catanzaro di sorpassare i rosanero che adesso occupano la sesta posizione. Se fino a 9 giorni fa i rosanero erano ad una sola lunghezza dal secondo posto della Cremonese, adesso i punti si sono moltiplicati a 7. Sotto i grigiorossi si trovano Como (a +6 sul Palermo) e il Venezia (+5).

In ordine cronologico le difficoltà si sono palesate a Cremona, tra il 49’ e il 50’ della ripresa. Fino a quel momento, infatti, il Palermo era virtualmente secondo. Tra il quarto e il quinto minuto della ripresa di quella partita, però, accade ciò che non ti aspetti. Reazione di rabbia da parte dei padroni di casa, in inferiorità numerica per quasi tutta la gara, e rosanero improvvisamente trovatisi sul 2-2 a causa delle reti di Castagnetti e Coda.