Lecco verso il Palermo, striscione dei tifosi: «Società senza rispetto, abbiamo perso la pazienza»

Clima tutt’altro che tranquillo in casa Lecco. Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Sudtirol, il presidente di Nunno aveva optato per l’esonero di Alfredo Aglietti e per il ritorno di Luciano Foschi, scenario poi non concretizzato nelle ore seguenti. Nessun dietrofront sul direttore sportivo Domenico Fracchiolla, il quale è stato sollevato dal suo incarico e si attende solo l’annuncio ufficiale.

I tifosi non hanno gradito questo spiacevole teatrino. Come testimonia Leccochannelnews.it fuori dallo stadio è apparso uno striscione con le seguenti parole: «Società senza rispetto e competenza, ora abbiamo perso la pazienza!».