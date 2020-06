Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, il Palermo ha annunciato che venerdì 26 e sabato 27 acquistando l’edizione de la Repubblica – Palermo, si avrà in omaggio anche un poster con la foto ufficiale della squadra 2019/2020. Ecco il messaggio del club rosanero: “Sorpresa! Venerdì 26 e sabato 27 giugno avete un appuntamento immancabile. In edicola potrete trovare il poster da collezione, a tiratura limitata, con la foto ufficiale della squadra #rosanero nella stagione 2019/2020. Un cimelio che è già storia, e ci ricorderà per sempre quanto è importante non smettere mai di lottare, anche nei momenti più bui, per ritornare a volare. Lo trovate fino a esaurimento disponibilità in tutte le edicole di Palermo e provincia, in allegato, in omaggio, con la Repubblica – Palermo. In collaborazione con Gruppo Arena Decò Distribuito da Aenne Press Spa. Nel frattempo, vediamo chi riesce a riconoscere tutti i giocatori…”. In basso il post in questione.