Attraverso un videomessaggio pubblicato da “Sport19” Luca Toni si è complimentato con il Palermo per la promozione in B lanciando una sfida a Brunori per la prossima stagione (qualora restasse in rosanero, ndr).

Ecco la clip:

«Tanti tanti complimenti, siamo riusciti ad andare in B, grandi. Un grande applauso al bomber Brunori ma il prossimo anno voglio che mi batti, devi arrivare a 30 gol. Un grande in bocca al lupo e fate sognare la piazza di Palermo».