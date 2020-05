Secondo quanto riporta “Blog Sicilia”, la Polizia di Stato ha arrestato Andrea Pipitone, 31 anni palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via De Spuches, a Palermo, nel corso di controlli per anti Covid 19, gli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo hanno notato tre giovani a parlare tra loro.

Nell’auto di Pipitone hanno trovato 70 grammi di marijuana e 75 pezzetti di hashish. In casa di Pipitone gli agenti con l’impiego dei cani antidroga non hanno trovato altro stupefacente.

Il giovane si trova ai domiciliari in attesa di convalida.