Davide Bettella verso Palermo. Il giovane difensore che il Monza ha appena riscattato dall’Atalanta andrà a rinforzare la squadra di Corini.

Stando a quanto si legge su “Calciolecce.it” sul calciatore c’è stato anche l’interesse dei salentini. In cima alla lista dei desideri di Pantaleo Corvino, tuttavia, sono altri i nomi, sui quali i giallorossi stanno lavorando con l’obiettivo di rinforzare il collettivo in coerenza con il progetto tecnico di Via Costadura. A breve sono attesi aggiornamenti in merito.

Di Marzio: “Palermo scatenato, dal Monza arriva Bettella”