L’emergenza Coronavirus sembra stia scemando in Italia e il Paese si prepara alla Fase 2. A Palermo, come in ogni parte d’Italia, si seguiranno le disposizioni emanate nel dpcm dal Premier Conte. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, non tutti apriranno immediatamente, infatti il Tribunale di Palermo rimarrà chiuso fino al 30 giugno. Il presidente del tribunale di Palermo Salvatore Di Vitale ha firmato il 29 aprile un nuovo provvedimento di proroga della chiusura del palazzo di giustizia al pubblico e agli addetti ai lavori che non siano direttamente interessati alla trattazione di udienze considerate improrogabili