“Se cade il governo perché manca l’appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile, ed escludo categoricamente, che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle”. Queste le parole di Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, rilasciate ai microfoni di “Accordi e Disaccordi” in onda sul nove in merito a una possibile caduta del governo.