Alquanto bizzarro ciò che è successo in Argentina durante la pandemia di Coronavirus. Infatti una famiglia di Santa Fè in Argentina ha chiamato il proprio figlio, nato in piena emergenza, Ciro Covid, chiaro riferimento al virus che sta spaventando l’intero mondo. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, la nonna del piccolo ha poi voluto spiegare il motivo del nome del nipote, queste le sue parole: ” “Il nome di Ciro Covid è nato perché la madre, parlando con il marito, ha detto che il bimbo sarebbe diventato famoso perché primo nato in zona in un momento difficile per tutti così il padre ha proposto di chiamarlo Covid come segno di forza”.