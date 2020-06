Il Tar ha dato l’ok all’ordinanza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che prevede la chiusura dei locali non oltre l’1.30 e il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 20. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, c’è stata solo una piccola modifica. L’ordinanza infatti non varrà per i distributori automatici che potranno regolarmente distribuire gli alcolici.