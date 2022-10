L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla maledizione delle 14.

Il Palermo soffre un vero e proprio tabù dei match delle ore 14, cui non era abituato dato che non disputava la serie B da 3 stagioni. Nelle tre gare giocate a quest’orario, a Reggio Calabria, Frosinone e adesso col Sud Tirol, ha sempre perso, non ha mai segnato e subito 5 gol. Meglio che si sblocchi in fretta, perché anche le prossime 2 giornate, sabato a Terni e poi in casa col Pisa, sono previste allo stesso orario.