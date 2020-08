Lunedì scorso il Palermo, guidato dal nuovo tecnico Roberto Boscaglia, ha iniziato, per il secondo anno consecutivo, il ritiro precampionato in quel di Petralia Sottana. La squadra è ancora in fase di costruzione, specialmente a centrocampo, ma nei prossimi giorni verrà completata.

Il tecnico, poco dopo aver fatto il primo discorso alla squadra, ha messo subito i calciatori con doppi allenamenti quotidiani, uno al mattino e uno al pomeriggio, molto intensi. Ha fatto fare esercizi per reparti, partitelle 5vs5 e anche 9vs9. Il tecnico ha voluto provare anche l’assetto che molto probabilmente verrà schierato in campo, almeno in partenza: il 4-2-3-1.

Questi primi giorni di ritiro sono stati caratterizzati anche da alcuni piccoli infortuni subiti da alcuni calciatori rosanero. Il primo in ordine di tempo è stato il portiere Pelagotti, che nei giorni scorsi ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Martedì dovrebbe tornare in campo insieme ai compagni. Piccoli fastidi anche per Doda e Lucca, mentre capitan Santana ieri si è fermato ma solo a scopo precauzionale.

Questa mattina in campo si sono visti inizialmente solo i portieri, mentre il resto della squadra, prima di scendere in campo, ha lavorato in palestra, pronti già da domani a ricominciare l’avvicinamento alla prima di campionato, fissata il 27 settembre.